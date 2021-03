Microsoft forbereder 1080p-støtte for Xbox Cloud Gaming

Du ser på Annonser

Det fungerer overraskende bra å spille via Xbox Cloud Gaming, som altså er streamede spill, men som i utgangspunktet føles som å spille lokalt. Takket være denne tjenesten kan du nyte store deler av Xbox Game Pass-biblioteket via smarttelefonen din med Bluetooth-kontrollere. Men det er ikke bare fryd og gammen.

Hittil har nemlig Xbox Cloud Gaming vært begrenset til oppløsningen 720p, som for så vidt var imponerende under Xbox 360-æraen... Og med smarttelefoner mener vi spesifikt Android ettersom Apple fortsatt ikke tillater apper for spillstreaming. Heldigvis er løsninger på vei.

Microsoft har tidligere sagt at Xbox Game Streaming skal slippes i løpet av året til iOS som en webbasert løsning, og nå rapporterer Windows Central at de også er i gang med testingen av 1080p-oppløsning, som er den vanligste standarden for smarttelefoner i dag. De har til og med bildebevis på dette fra egne skilder.

Ettersom Xbox Game Streaming også skal slippes til PC i år, kommer 720p til å se ganske uklart ut på dagens PC-monitorer, så å øke dette til 1080p er det et behov for. Den kommende utfordreren fra Amazon, Luna, kjører for øvrig også i 1080p, og det gjør også Google Stadia (som dessuten tilbyr 4K om du abonnerer på Stadia Pro).