Microsoft forklarer hvorfor Xbox Series X-kontrolleren fortsatt bruker vanlige batterier

Det finnes folk som er imot, og det finnes folk som synes det er ganske smart, og selvfølgelig finnes det folk som er likeglade, men mens de fleste andre kontrollere benytter seg av et internt oppladbart batteri, så går Xbox One-kontrollerne på to AA-batterier (med mindre man investerer i et Play & Charge kit), og sånn blir det også med Xbox Series X.

Så hvorfor gjør egentlig Microsoft dette? I et intervju med Digital Foundry forteller Jason Ronald fra Xbox-teamet at oppdelingen mellom de som gjerne vil ha et innebygd batteri og de som vil beholde AA-batteriene, er omtrent 50/50.

"What it comes down to is when actually talking to gamers, it's kind of polarising and there is a strong camp that really want AAs. So just giving flexibility is the way to please both [sets of] people... You can use a rechargeable battery pack and it works just like it does on the Elite, [but] it is a separate thing."

Hva foretrekker du?