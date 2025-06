Microsoft Game Studios-veteran: "Jeg tror Xbox-maskinvaren er død"

HQ

Alle med et minimum av forståelse for spillindustrien vil kunne se at Microsoft og Xboxs maskinvarevirksomhet ikke gjør det spesielt bra. Mens Nintendo kan selge millioner av nye enheter på noen få dager og Sony PlayStation fortsetter å være den foretrukne konsollen for mange andre, blir Xbox ofte etterlatt i støvet, og sliter med å finne mye suksess utenfor en håndfull viktige markeder, inkludert Norden, der vi nylig bemerket at Xbox-konsoller tilsynelatende ikke lenger selges i butikkene.

Så til tross for den nylig bekreftede neste generasjons maskinvare, er det lett å si at Xbox-konsollene og -maskinvaren synger på siste verset og at fremtiden ser dyster ut for den, noe en Microsoft Game Studios -veteran er enig i.

På sin egen YouTube-kanal (takk, VGC) bemerket Laura Fryer, som var en av de første ansatte som ble med på Microsoft Game Studios, at "Xbox-maskinvare er død" og at "Xbox har ikke noe ønske eller bokstavelig talt ikke kan sende maskinvare lenger."

Fryer forklarer til og med at Xboxs nåværende bane er "stil uten substans" og at selv nylige samarbeid, som med ASUS for ROG Xbox Ally, faktisk er en "langsom utgang fra maskinvarevirksomheten helt."

Fryer kommenterer at den nåværende planen ser ut til å være å fokusere helt og holdent på Game Pass, og selv om det har sine fordeler, sier hun også: "Hva er den langsiktige planen? Hvor er de nye hitsene? Hva vil få folk til å bry seg om Xbox om 25 år?"

Det er et lite håp i enden av tunnelen, ettersom Fryer også nevner at neste års store 25-årsjubileum kan være svaret.

"Neste år markerer 25-årsjubileet for Xbox, og jeg er sikker på at de vil ha noen store kunngjøringer og planer for å hedre milepælen. Kanskje neste år er året. Kanskje neste år er året da tåken letter, og vi alle vil se skjønnheten i disse siste kunngjøringene. Vi får vel bare vente og se."

Det er likevel vanskelig å være uenig med Fryer, ettersom Xbox har slitt på maskinvaresiden og tapt terreng til konkurrentene siden Xbox 360-tiden.

Er du eier av en Xbox-konsoll i dag?