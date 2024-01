Microsoft går forbi Apple som verdens mest verdifulle selskap

HQ

I noen år har Apple vært verdens mest verdifulle selskap siden det gikk forbi Microsoft i 2021, men i løpet av det siste året har sistnevnte vokst betydelig. Apple har på sin side vokst saktere, noe som har ført til at Microsoft nå har gått forbi og igjen er verdens høyest verdsatte selskap.

Medvirkende årsaker til dette er Microsofts investeringer i nettskyen, LinkedIn, Copilot og selvfølgelig oppkjøpet av Activision Blizzard King. Det er imidlertid verdt å merke seg at Apple og Microsoft for øyeblikket er verdt omtrent like mye, så det er sannsynlig at de to gigantene vil bytte plass noen ganger de neste dagene før vi ser om Apple eller Microsoft mer permanent trekker fra den andre.

Takk, CNBC.