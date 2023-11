Microsoft gir bort en Xbox-konsoll med sjokoladekontroller

HQ

Microsoft er ikke fremmed for å omprofilere Xbox-konsollene sine for å skape en følelse av at det haster, og de er heller ikke fremmed for å samarbeide med ulike merkevarer for å utnytte synergier. Det nyeste samarbeidet er mellom spillutgiveren og den kommende Wonka-filmen, som er en nytolkning av den berømte fortellingen om Donald og sjokoladefabrikken. For å feire filmens premiere neste måned har Microsoft satt sammen en Xbox Series X med Wonka-tema, og i tillegg til den spesialdesignede maskinen følger det med to kontrollere (én spillbar og én laget av sjokolade).

Du kan sjekke ut konsollen på bildene nedenfor, og for å delta i konkurransen kan du lese reglene via lenken her.