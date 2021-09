Microsoft gir eldre Xbox-kontrollere bedre responstid og flere funksjoner

HQ

Nylig fikk Xbox Insiders muligheten til å laste ned en oppdatering som gir nestegenerasjonsfunksjoner til eldre kontrollere. Dette sies å gi "den beste spillopplevelsen uansett hvor du velger å spille" og påvirker Xbox-kontrollere med Bluetooth-støtte, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 og Xbox Adaptive Controllers.

I et innlegg på Xbox Wire beskrives det i detalj at oppdateringen gir bedre tilkoblingsmuligheter mellom ulike enheter. Etter oppdateringen kommer kontrollene til å ha støtte for Bluetooth Low Energy så du kan spille trådløst på Windows 10-PCer, iOS 16+ og Android-enheter når du bruker fjernspilling eller skyspilling via Xbox Game Pass Ultimate. Disse kontrollene kommer etter oppdateringen også til å kunne huske Bluetooth-enhetene de tidligere har vært koblet til.

Dessuten er Dynamic Latency Input (DLI) også på vei, og det gjør at dine kontrollere reagerer mer responsivt når de kobles sammen med en Xbos Series-konsoll.