Microsoft gjenoppliver Xbox 360-menyene på Xbox.com

Xbox fyller 20 år den 15. november og Microsoft vil naturligvis feire dette på ulike måter som blant annet Xbox 20th Anniversary-merch, en 20th Anniversary-kontroller og masse annet. Nå har enda et initiativ blitt lansert som lar fans av Xbox 360 føle seg litt nostalgiske.

Det viser seg at nemlig at Xbox.com nå har innført det klassiske Blades-designet fra Xbox 360-menyene som ble brukt da konsollen ble lansert i november 2005, og som var standard frem til 2008 da New Xbox Experience ble introdusert med et mer moderne utseende. Blades-systemet var lett å bruke og meget populært, og om du vil føle deg litt retro kan du gå til lenken ovenfor og bla litt rundt.