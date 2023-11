Microsoft har ansatt OpenAIs tidligere administrerende direktør.

HQ

For bare et par dager siden rapporterte vi at OpenAI hadde besluttet å gi administrerende direktør Sam Altman sparken. Nå kan vi legge til at Altman allerede har funnet et nytt hjem og en ny rolle, ettersom Microsoft har ønsket å benytte seg av hans talenter til å lede et nytt forskningsteam for avansert AI.

Altman er imidlertid ikke det eneste tidligere OpenAI-medlemmet som har sluttet seg til Microsofts imperium. Greg Brockman, en av grunnleggerne av OpenAI, har også sluttet seg til det enorme teknologiselskapet for å jobbe sammen med Altman på dette AI-forskningsprosjektet.

Du kan lese Microsoft-sjef Satya Nadellas kunngjøring om ansettelsen av Altman og Brockman og selskapets videre satsing på OpenAI nedenfor.