Microsoft har begynt å teste xCloud på iPhone

De som er med i Xbox Insider-programmet har kunnet prøve ut Xbox-spill hvor enn de er med både Xbox Console Streaming og xCloud siden høsten, men kun på Android-enheter. Men i går endret det seg, og Larry "Major Nelson" Hryb annonserte at Microsoft nå har begynt å teste xCloud på iOS også i Canada, Storbritannia og USA.

Det finnes likevel en liten hake, da kun 10.000 brukere får tilgang i første periode, og Major Nelson skriver "we saw a LOT of interest in the Project xCloud Limited iOS TestFlight Preview today and we've already hit our initial capacity". Det bør også nevnes at det eneste spillet som er tilgjengelig så langt er Halo: The Master Chief Collection.

Er du gira på å prøve xCloud?