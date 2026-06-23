Microsoft har en funksjon som gjør det mulig for organisasjoner å spore når du er på kontoret via Wi-Fi

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Microsoft Teams vil automatisk oppdage når du er på kontoret via Wi-Fi, men heldigvis kan du velge å ikke delta, som rapportert av Windows Latest.

Microsofts kommende nye funksjon lar organisasjoner spore når du er på kontoret via Wi-Fi. Denne funksjonen fungerer når organisasjonen din bruker Microsoft Teams og har konfigurert Microsoft Places. Men i hvert fall foreløpig vil ikke posisjonssporing i Teams være aktivert som standard. Posisjonssporingsfunksjonen heter offisielt «Workplace check-in».

Microsoft Teams gir brukerne muligheten til å velge bort denne «Workplace check-in»-funksjonen, men organisasjoner kan likevel gjøre funksjonen obligatorisk.

«Workplace check-in» er bare én av flere nye funksjoner som kommer til Teams. Microsoft opplyser at de jobber med å gjøre Teams raskere og tester et nytt, mindre overfylt brukergrensesnitt for møter, inkludert muligheten til å flytte rundt på elementer og knapper, slik at antall feilklikk reduseres.