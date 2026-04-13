Microsoft har levert Xbox-kontrollere uten batterier i flere måneder

Har du kjøpt en trådløs Xbox-kontroller, eller laget din egen via Xbox Design Lab-systemet de siste månedene? Og kom den uten to AA-batterier? Hvis det gjorde det, var det en feil fra Microsofts side. I følge Xbox Supports innlegg på X, og rapportert av Tweak Town, har et "begrenset antall" kontrollere feilaktig blitt sendt siden desember 2025 uten batterier.

"Et begrenset antall kontrollere har blitt sendt uten batterier siden desember. Hvis du har mottatt en av disse kontrollerne, kan du gå hit https://aka.ms/batteries for å få et oppladbart batteri hos oss. Alle kontrollere fremover vil inkludere batterier."

Som en unnskyldning tilbyr Microsoft de berørte Xbox Rechargeable Battery + USB-C Cable-pakken ($ 24,99 USD). Denne tilbyr spill-og-lade-funksjonalitet og eliminerer behovet for å bytte ut batteriene i kontrolleren.

Xbox-kontrollere er fortsatt mye brukt til konsoll- og PC-spill, og disse kontrollerne har brukt 2 AA-batteridesignet siden Xbox 360. På den annen side har Sonys DualShock- (PS4) og DualSense-kontrollere (PS5) integrerte oppladbare batterier.