Microsoft har mange uannonserte spill på vei

Microsoft annonserte en haug med førstepartsspill i juli, hvorav mange ser ut til å ikke komme før om lang tid. Men de har også mer på gang, mye mer. Markedssjefen Aaron Greenberg sier nemlig følgende via Xbox Wire:

"Between our growing Xbox Game Studios teams, the massive influx of high-quality content from our new partners at Bethesda, and many more unannounced games in development, the future has never been brighter for Xbox gamers!"

Vi vet at The Initiative jobber på et stort prosjekt og at The Coalition i dag ikke har noe annonsert, samt at inXile er i gang med to nye rollespill. Heller ikke Compulsion Games har annonsert hva de holder på med, og man kan mistenke at ZeniMax-utviklerne (ikke minst Bethesda og Arkane Studios) også har noen prosjekter på gang.

Fremtiden ser lys ut for alle Xbox Game Pass-brukere for å si det sånn.