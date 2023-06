Microsoft har sluttet å lage Xbox One-spill

HQ

La du merke til at alle de kommende spillene fra Xbox Game Studios som ble vist frem på Xbox Games Showcase ikke inkluderte Xbox One som plattform? Det er det en grunn til.

Stephen Totilo fra Axios hadde gleden av å intervjue Xbox Game Studios-sjefen Matt Booty under Summer Game Fest-dagene, og fikk vite at Microsofts interne studioer har gått videre fra det som er kjent som 8. generasjon konsoller. Dette betyr at ingen av de kommende spillene fra 343 Industries, The Coalition, Double Fine, Bethesda, Turn 10, Playground, Rare, Obsidian og gjengen lanseres på Xbox One eller Xbox One X - bare Xbox Series og vanligvis PC. Han avkrefter samtidig ryktene om at Xbox Series S er i ferd med å bli luket vekk, og sier at teamene er mer forberedt på å håndtere de begrensningene den setter for dem i disse dager etter at de allerede har gitt ut et spill eller to på den.

Det betyr imidlertid ikke at de slutter å støtte spillene som allerede er tilgjengelige på Xbox One, så du trenger ikke bekymre deg for å miste tilgangen til Forza Horizon 5, Minecraft eller lignende. Det vil også være mulig å spille Xbox Series-spill på Xbox One via strømming, hvis det hjelper.

Hva synes du om dette? Tror du at PlayStation gjør det samme til tross for det nye fokuset på live-service?