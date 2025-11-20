Xbox har startet et enormt Xbox Black Friday-salg med over 1000 spill

HQ

Det er i underkant av to uker igjen til Black Friday, som har utviklet seg til å bli en hel uke (eller ofte mer) med shopping. Selv om rabattene på disse lengre utsalgene vanligvis ikke er like gode som de en gang var, er det fortsatt mange gode kjøp å gjøre, spesielt på videospill.

De fleste plattformeiere har årlige salg rundt Black Friday (her er Nintendos og Sonys), og de har en tendens til å være spektakulære. Microsoft har nå lansert sitt eget salg for PC og Xbox, med rabatter på både maskinvare og programvare.

Siden vi er snille og vennlige (ifølge oss selv, i hvert fall!) her på Gamereactor har vi plukket ut tolv gode rabatter fra Xbox Store som du bør sjekke ut, i en rekke sjangre - fra klassikere til helt nye titler, ofte i deluxe-utgaver med masse DLC, der vi har forsøkt å unngå de som er inkludert i Game Pass. Denne gangen har vi også kombinert dem med fem retrofunn du ikke vil gå glipp av.

Tolv flotte Black Friday-funn til Xbox



Alan Wake 2 Deluxe Edition - 70 % avslag (£19,49 / €23,99)

Dragon Quest III HD-2D Remake - 40 % avslag (£35,99 / €41,99)



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Digital Deluxe Edition - 75 % avslag (£16,24 / €19,99

Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe-utgave - 30 % avslag (£22,49 / €25.49)

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater - 30 % rabatt (£48,99 / €55,99)



Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 80 % avslag (£19,99 / €19,99)

Robocop: Rogue City Alex Murphy Edition - 80 % avslag (£7,99 / €8,99)

Shinobi: Art of Vengeance - 30 % avslag (£17,99 / €20,99)



Split Fiction - 20 % avslag (£35,99 / €39,99)



Sonic Racing: Crossworlds - 30 % avslag (£45,49 / €48,99)



Sonic X Shadow Generations - 50 % avslag (£22,49 / €24,99)



Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 50 % avslag (£29,99 / €34,99)



Fantastiske retrospill på salg til Xbox



Blue Dragon - 75 % avslag (£3,74 / €4,99)



Lost Odyssey - 67 % avslag (£6,59 / €8,24)



Street Fighter 30th Anniversary Collection - 67 % avslag (£8,24 / €9,89)



Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 60 % avslag (£13,99 / €15,99)



The Disney Afternoon Collection - 75 % avslag (£3,99 / €4,99)



Hvis du finner et spesielt godt tilbud, vil vi sette pris på om du kan hjelpe andre Gamereactor-medlemmer ved å legge det ut i kommentarfeltet nedenfor. Deling er omsorgsfullt, og høyere salg av favorittspillene dine øker sjansene for mer av det samme.