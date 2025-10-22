Microsoft hever angivelig Xbox dev kits til $ 2000

HQ

Hvis du så på den nylige økningen på $ 50 for Xbox Series X-konsollen, eller Xbox Game Pass-prisøkningene og syntes de var litt bratte, må reklamer som ønsker å utvikle spill for Xbox nå betale en premie på $ 500 for et utviklingssett, ifølge en ny rapport.

Denne rapporten kommer fra The Verge, som sier at den har sett en e-post fra Xbox sendt ut til utviklerne. Denne e-posten sier angivelig "justeringen gjenspeiler makroøkonomisk utvikling ... Vi er fortsatt forpliktet til å tilby verktøy og støtte av høy kvalitet for din utviklingsinnsats." Denne prisøkningen er satt til å finne sted umiddelbart i USA, EU og andre steder.

Tidligere var Xbox-dev-settene betydelig dyrere enn forbrukerkonsollene, med en pris på $ 1500, men med en økning på 33% vil utvalget av utviklere som har råd til disse settene nettopp ha blitt en god del mindre. Ettersom Xbox-fans fortsatt er kritiske til prisøkninger over hele linja, er vi sikre på at dette ikke kommer til å falle i god jord hos plattformens sterkeste kritikere.