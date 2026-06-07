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Microsoft hyller den originale Xboxen med en gjennomsiktig grønn Series X

Det er en strålende tilbakevending til den gjennomsiktige originale Xbox-konsollen, som garantert vil bli et samlerobjekt.

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Microsoft feirer 25 år med Xbox ved å lansere Xbox Series X25 Limited Edition, en ny spesialutgave av Xbox Series X inspirert av den originale konsollen. Det store trekkplasteret er designet: Konsollen kommer i gjennomsiktig grønn plast, et tydelig nikk til den første Xbox-æraen.

Konsollen har samme kraft og ytelse som Xbox Series X, inkludert 1 TB lagringsplass, men har flere jubileumsdetaljer. Blant annet lyser den ikoniske X-en grønt når konsollen slås på, og på forsiden er det en spesiell Xbox 25th Anniversary-logo.

Microsoft lanserer også en matchende Xbox Wireless Controller X25 Special Edition i samme gjennomsiktig grønne design. Konsollen og kontrolleren vil bli solgt sammen i utvalgte markeder som en begrenset jubileumskolleksjon i november, mens kontrolleren også vil bli solgt separat. Priser og forhåndsbestillinger vil bli kunngjort senere.

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Du finner mer informasjon om konsollen på Xbox Wire.

Microsoft hyller den originale Xboxen med en gjennomsiktig grønn Series X
Microsoft hyller den originale Xboxen med en gjennomsiktig grønn Series XMicrosoft hyller den originale Xboxen med en gjennomsiktig grønn Series X


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