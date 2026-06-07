Microsoft hyller den originale Xboxen med en gjennomsiktig grønn Series X

HQ

Microsoft feirer 25 år med Xbox ved å lansere Xbox Series X25 Limited Edition, en ny spesialutgave av Xbox Series X inspirert av den originale konsollen. Det store trekkplasteret er designet: Konsollen kommer i gjennomsiktig grønn plast, et tydelig nikk til den første Xbox-æraen.

Konsollen har samme kraft og ytelse som Xbox Series X, inkludert 1 TB lagringsplass, men har flere jubileumsdetaljer. Blant annet lyser den ikoniske X-en grønt når konsollen slås på, og på forsiden er det en spesiell Xbox 25th Anniversary-logo.

Microsoft lanserer også en matchende Xbox Wireless Controller X25 Special Edition i samme gjennomsiktig grønne design. Konsollen og kontrolleren vil bli solgt sammen i utvalgte markeder som en begrenset jubileumskolleksjon i november, mens kontrolleren også vil bli solgt separat. Priser og forhåndsbestillinger vil bli kunngjort senere.

HQ

Du finner mer informasjon om konsollen på Xbox Wire.