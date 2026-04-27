Microsoft innrømmer at RAM-mangelen utgjør en trussel mot Helix-prislappen

Vi vet ikke når Xboxs Project Helix vil bli utgitt, men det er utbredte rykter om at det vil være i 2027, mens andre hevder 2028. Gitt hvor ofte Microsoft allerede snakker om maskinvaren, virker neste år imidlertid det mest sannsynlige alternativet. Når det er sagt, frykter mange at den vil koste en arm og et bein etter alt snakket om utrolig høy ytelse, selv om Xbox-sjef Asha Sharma nylig uttalte at "Xbox vil bli bygget for å være rimelig."

Dessverre ser det ut til å være en stor risiko for at vi må betale en ganske krone for Project Helix, da Sharma i et intervju med Game File (via Gamespot) innrømmer at Microsoft ikke er immun mot de skyhøye prisene på RAM, og dette vil gjenspeiles i både prislapper og tilgjengelighet :

"Alle disse tingene er en ligning. Minnekostnadene vil påvirke prisene og tilgjengeligheten. Når vi tenker på å være der verden spiller, vil vi ta det i betraktning. Så vi er ikke klare til å dele en lanseringstidslinje akkurat nå. Verden er ganske dynamisk. Mitt hovedfokus er imidlertid å fokusere på det vi har kontroll over, nemlig å bygge en flott konsoll for å spille flotte spill, inkludert PC-spillene dine."

Som du sikkert vet, har minneprisene skutt i været etter den såkalte AI-boomen, som fortsatt ikke viser noen tegn til å ta slutt. Dette har vært en viktig årsak til at prisene på denne generasjonens konsoller ikke har falt, slik de vanligvis gjør, men i stedet har steget jevnt og trutt.

Game File benyttet også anledningen til å spørre når Project Helix vil bli utgitt, og nevnte det faktum at AMD-sjefen tidligere i år antydet at det ville være i 2027. Sharma ville selvfølgelig ikke bekrefte det, men gjentok at utviklingssett i det minste vil begynne å sendes i 2027 :

"Alt jeg kan dele er at vi har utviklingssett som kommer ut neste år, og vi jobber veldig hardt og har mye å fortsette å gjøre og mye fortsetter å lære. Men vi er veldig begeistret for Project Helix og de første tilbakemeldingene vi har fått."

Forhåpentligvis får vi noen flere ledetråder under Xbox Games Showcase i juni, eller når Xbox fyller 25 år i november, da det forventes en eller annen form for begivenhet for det grønne teamet.