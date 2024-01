Microsoft jobber angivelig med en Joy-Con-lignende kontroller

HQ

Det ser ut til at vi kan få en helt ny kontroller fra Xbox og Microsoft i 2024, i hvert fall hvis vi skal tro rapportene som har lekket ut om at selskapet jobber med en Joy-Con-lignende løsning. Den påståtte kontrolleren beskrives som å ha et "selvjusterende grep" i tillegg til å fungere med flere ulike typer enheter.

Microsoft og Xbox vil ikke være de første til å kopiere Nintendos design, og vi har for eksempel sett lignende kontroller på Lenovo Legion Go. Du kan se patentet som Microsoft har registrert her.

Kunne du tenke deg en Joy-Con-lignende kontroller fra Microsoft?