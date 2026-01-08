Microsoft kan gjøre Xbox om til en fullverdig PC

HQ

Kan Microsofts neste konsoll viske ut grensen mellom PC og konsoll? Rapporter antyder at dette kan være tilfelle, noe som indikerer at selv om den nye Xbox vil kjøre et tradisjonelt konsollgrensesnitt, vil den i hovedsak være en fullverdig PC, komplett med Windows.

Kilder hevder at Windows er fundamentet, og at en form for "Full Screen Experience" deretter vil kjøre på toppen av det, via Xbox-appen. Dette betyr at den neste Xboxen i teorien kan fungere både som en vanlig god, gammel PC og som en klassisk konsoll, med støtte for Xbox One og Series X/S-spill. Men også tilby noen vanlige PC-funksjoner som å surfe på nettet eller tegne i paint - hvis det er det du liker.

Basert på rapporten vil hovedforskjellen fra en vanlig Windows-basert PC være at Xbox-maskinen er spesielt optimalisert for spilling, med bakoverkompatibilitet for hele Xbox-biblioteket og AI-forbedrede funksjoner.

