Microsoft kjøper Fallout- og The Elder Scrolls-skaperne

Microsoft og selskapets Xbox-avdeling har kjøpt en rekke selskaper de siste par årene, men man kan trygt si at dagens annonsering tar kaken.

Xbox-sjefen Phil Spencer kan nemlig bekrefte at de nå har kjøpt ZeniMax Media og med det Bethesda Softworks. Dette betyr at utviklere som Bethesda Game Studios, id Software, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, ZeniMax Online Studios, Alpha Dog og Roundhouse Studio nå er en del av Xbox Game Studios, så det høres ut som det neste Fallout-spillet, The Elder Scrolls VI, et nytt Wolfenstein, Starfield og mer vil bli konsolleksklusiver på Xbox.

Vi trenger uansett ikke å vente såpass lenge på å se resultatene av denne avtalen, for Spencer sier at en rekke av Bethesdas elskede franchiser skal komme til Xbox Game Pass de neste ukene og månedene.

Det som uten tvil er en av årets største nyheter kommer nok overraskende på mange selv om ryktene rundt at Microsoft har brukt en enorm sum på en hemmelig avtale startet for en stund siden. At Bethesda skulle kjøpes virket liksom ikke troverdig, spesielt siden Sony har sagt at Deathloop og Ghostwire Tokyo vil lanseres først på PlayStation 5. Vi får se om dette fortsatt er tilfellet etter denne annonseringen, og om Microsoft er snille nok til å bringe fremtidige spill til PlayStation også.