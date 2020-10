Microsoft kjører stort salg på Xbox for Gold/Game Pass Ultimate-brukere

Du ser på Annonser

Microsoft er i gang med en ny batch Deals With Gold, og denne gangen er den betydelig større enn vanlig. Blant annet kan du finne nærmest samtlige Ubisoft-titler i serier som Watch Dogs, Assassin's Creed, Far Cry og Ghost Recon på på tilbud, samt mange skrekkspill nå som det snart er Halloween, med titler som Alien Isolation, Layers of Fear 2, de seneste Resident Evil-spillene og The Evil Within 2.

Kort sagt er dette en gyllen mulighet til å fylle på med Xbox, Xbox 360 og Xbox One-spill innen lanseringen av bakoverkompatible Xbox Series S/X. Surf over til denne linken for å sjekke ut hele tilbudet og priser.