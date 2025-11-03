Microsoft kommenterer Gaming Copilot som bruker opptak av spillingen din til å trene AI

HQ

Nylig rapporterte vi at Microsoft tilsynelatende hadde lagt inn en funksjon gjennom Windows Game Bar som automatisk bruker spilløktene dine til å trene opp Copilot Gaming AI - ved å ta skjermbilder og spille inn spillopptak i bakgrunnen som treningsdata.

Microsoft har nå kommentert saken i en uttalelse til Tom's Hardware, og deres svar bekrefter i hovedsak mye av historien :

"Når du aktivt bruker Gaming Copilot i Game Bar, kan den bruke skjermbilder av spillet ditt for å få en bedre forståelse av hva som skjer i spillet ditt og gi deg mer nyttige svar. Disse skjermbildene brukes ikke til å trene AI-modeller, og Gaming Copilot er en valgfri funksjon som bare har tilgang til spillingen når du spiller et spill og bruker den aktivt. Gaming Copilot kan også bruke tekst- eller stemmesamtaler med spillere til å trene opp og forbedre AI-en. Spillere kan justere Gaming Copilots personverninnstillinger ved å gå til "Innstillinger" i spillfeltet, etterfulgt av "Personverninnstillinger"."

Det er verdt å merke seg at selv om Game Bar ikke starter automatisk når du åpner et spill, kjører flere bakgrunnsprosesser som er knyttet til den, med mindre du lukker dem manuelt - inkludert Gaming Copilot. På grunn av dette har brukere lagt merke til at skjermbilder og opptak blir tatt uten deres eksplisitte samtykke.