Microsoft kommenterer Gaming Copilot som bruker opptak av spillingen din til å trene AI
Det ser ut til at den opprinnelige historien var sann.
Nylig rapporterte vi at Microsoft tilsynelatende hadde lagt inn en funksjon gjennom Windows Game Bar som automatisk bruker spilløktene dine til å trene opp Copilot Gaming AI - ved å ta skjermbilder og spille inn spillopptak i bakgrunnen som treningsdata.
Microsoft har nå kommentert saken i en uttalelse til Tom's Hardware, og deres svar bekrefter i hovedsak mye av historien :
"Når du aktivt bruker Gaming Copilot i Game Bar, kan den bruke skjermbilder av spillet ditt for å få en bedre forståelse av hva som skjer i spillet ditt og gi deg mer nyttige svar. Disse skjermbildene brukes ikke til å trene AI-modeller, og Gaming Copilot er en valgfri funksjon som bare har tilgang til spillingen når du spiller et spill og bruker den aktivt. Gaming Copilot kan også bruke tekst- eller stemmesamtaler med spillere til å trene opp og forbedre AI-en. Spillere kan justere Gaming Copilots personverninnstillinger ved å gå til "Innstillinger" i spillfeltet, etterfulgt av "Personverninnstillinger"."
Det er verdt å merke seg at selv om Game Bar ikke starter automatisk når du åpner et spill, kjører flere bakgrunnsprosesser som er knyttet til den, med mindre du lukker dem manuelt - inkludert Gaming Copilot. På grunn av dette har brukere lagt merke til at skjermbilder og opptak blir tatt uten deres eksplisitte samtykke.