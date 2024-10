Microsoft kunngjør et Xbox-partnerarrangement som finner sted denne torsdagen

HQ

Som du vet, kommer det mange spennende spill de neste månedene, og nå kunngjør Microsoft via Threads at de vil vise frem noen flere av dem i et 25-minutters Xbox Partner Preview-event på torsdag.

Siden det er et partnerarrangement, vil vi bare bli behandlet på tredjepartsprosjekter, og via Xbox Wire nevner Microsoft noen spesifikke titler og lover også verdenspremierer :

"Du får en første titt på gameplay fra Alan Wake IIs neste utvidelse, The Lake House, en actionfylt ny trailer for Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, en titt på flere sjefer i det mørke fantasy-actionspillet Wuchang: Fallen Feathers, flere verdenspremierer og andre flotte titler som kommer til Xbox-konsoller, Windows PC og Game Pass."

Arrangementet starter kl. 19:00 (18:00 britisk tid) den 17. oktober, og vi vil som vanlig dekke alt som skjer her på Gamereactor. Hvis du vil følge det live, kan du gjøre det på Twitch (1080p / 60fps) eller YouTube (4K / 60fps).

Er det noe spesielt du håper vil bli vist frem?