Microsoft kunngjør massiv prisøkning på Xbox Series X/S
Microsoft har kunngjort store prisøkninger for alle Xbox Series X/S-modeller i USA, og oppgir skyhøye kostnader for minne og lagringsplass som hovedårsaken til tiltaket.
Det er tid for nok en prisøkning, og ikke en liten en heller. Microsoft har nettopp kunngjort at Xbox Series X/S vil bli betydelig dyrere fra og med 1. august. Ifølge selskapet skyldes dette den kraftige prisstigningen på minne- og lagringskomponenter.
De nye prisene innebærer blant annet at basismodellen av Xbox Series X vil koste 150 dollar mer, og at basismodellen av Series S vil koste 100 dollar mer. Microsoft har foreløpig ikke kunngjort om eller hvordan disse endringene vil påvirke prisene i andre markeder utenfor USA.
Prisene som gjelder i USA fra og med 1. august er:
- Xbox Series S 512 GB: 399,99 dollar -> 499,99 dollar
- Xbox Series S 1 TB: 449,99 dollar -> 599,99 dollar
- Xbox Series X 1 TB Digital: 599,99 dollar -> 749,99 dollar
- Xbox Series X 1 TB: 649,99 dollar -> 799,99 dollar
Microsoft påpeker også at spillkonsoller tradisjonelt selges med svært små fortjenestemarginer, og de lover å prøve å dempe virkningen av disse betydelige prisøkningene ved blant annet å tilby rentefrie avbetalingsordninger og flere alternative finansieringsløsninger.