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Microsoft kunngjør massiv prisøkning på Xbox Series X/S

Microsoft har kunngjort store prisøkninger for alle Xbox Series X/S-modeller i USA, og oppgir skyhøye kostnader for minne og lagringsplass som hovedårsaken til tiltaket.

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Det er tid for nok en prisøkning, og ikke en liten en heller. Microsoft har nettopp kunngjort at Xbox Series X/S vil bli betydelig dyrere fra og med 1. august. Ifølge selskapet skyldes dette den kraftige prisstigningen på minne- og lagringskomponenter.

De nye prisene innebærer blant annet at basismodellen av Xbox Series X vil koste 150 dollar mer, og at basismodellen av Series S vil koste 100 dollar mer. Microsoft har foreløpig ikke kunngjort om eller hvordan disse endringene vil påvirke prisene i andre markeder utenfor USA.

Prisene som gjelder i USA fra og med 1. august er:


  • Xbox Series S 512 GB: 399,99 dollar -> 499,99 dollar

  • Xbox Series S 1 TB: 449,99 dollar -> 599,99 dollar

  • Xbox Series X 1 TB Digital: 599,99 dollar -> 749,99 dollar

  • Xbox Series X 1 TB: 649,99 dollar -> 799,99 dollar

Microsoft påpeker også at spillkonsoller tradisjonelt selges med svært små fortjenestemarginer, og de lover å prøve å dempe virkningen av disse betydelige prisøkningene ved blant annet å tilby rentefrie avbetalingsordninger og flere alternative finansieringsløsninger.

Microsoft kunngjør massiv prisøkning på Xbox Series X/S


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