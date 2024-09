Microsoft kutter ytterligere 650 stillinger i spillavdelingen sin

HQ

Da året begynte, var oppsigelsene i spillindustrien på et historisk høyt nivå, og en av de største var hos Microsoft. Etter å ha kjøpt Activision Blizzard noen måneder tidligere, ble mange stillinger overflødige, og de ble hardest rammet da 1900 personer måtte forlate jobbene sine.

Siden den gang har det roet seg noe, men vi er dessverre ikke ferdige ennå, og Microsoft kunngjør nå at ytterligere 650 personer vil miste jobben. I en e-post til de ansatte skriver Microsofts spillsjef Phil Spencer:

"Som en del av å tilpasse teamstrukturen vår etter oppkjøpet og styre virksomheten vår, har vi tatt beslutningen om å eliminere omtrent 650 roller på tvers av Microsoft Gaming - for det meste bedrifts- og støttefunksjoner - for å organisere virksomheten vår for langsiktig suksess."

De fleste av de berørte sies å være på Activision Blizzard, og Spencer lover i brevet at "ingen spill, enheter eller opplevelser" vil bli påvirket av dette.

Det er vel og bra, men vi beklager selvfølgelig dette og håper som vanlig at alle berørte lander så mykt som mulig.

