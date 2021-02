Microsoft lager eget Xbox-headset

Du ser på Annonser

Mens Sony var veldig ivrige på å promotere at de ville slippe et nytt eget headset samtidig som PlayStation 5 nøyde Microsoft med å bare si at de jobbet med noe til Xbox. Nå vet vi akkurat hva.

Headsetet heter enkelt nok Xbox Wireless Headset, og vil lanseres den 16. mars for en veiledende pris på 1099 kroner. Hva får man så for disse pengene? Vel, du får et headset som kan kobles trådløst til en Xbox Series, Xbox One eller PC samtidig som du for eksempel også har det koblet til mobilen din via Bluetooth for å høre både spillet og din egen musikk.

Når det gjelder lydkvaliteten vil headsetet støtte både Dolby Atmos, DTS Headphone:X og selvsagt Windows Sonic. Om ingen av disse lyder slik som du vil er det i kjent Microsoft-stil mulig å justere deler av lydspekteret og bassen.

Mikrofonen høres også ganske nyttig ut siden den skal være god til å isolere stemmen din fra andre lyder utenfra, samtidig som at den i utgangspunktet vil mutes automatisk når du ikke prater.

Selve designet virker å være inspirert av Steelseries, Turtle Beach og gjengen, for selve rammen er av jern mens resten av læret, putene og plasten er plassert slik at man lett kan spille over lang tid uten å merke stort. Å spille lenge vil også hjelpes av at batteriet skal kunne vare i femten timer, og med en lading på 30 minutter får du omtrent 4 timer med lyd. Du kan finne enda mer detaljert informasjon her.