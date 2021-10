Microsoft lanserer mus laget av resirkulert plast fra havet

HQ

Vi mennesker elsker virkelig plast. Dyrene gjør det derimot ikke, og i år 2050 forventes det å finnes mer plast enn fisk i havet. Heldigvis har flere og flere mennesker og selskaper insett dette og forsøker å gjøre en forandring.

Microsoft er blant disse, og de har nå meddelt at prosjektet Ocean Plastic Mouse er klart og kan forhåndsbestilles fra og med den 10. oktober. Musen er et miljøvennligere alternativ laget av resirkulert plast fra havet med 100% resirkulerbar emballasje. Corinne Holmes, miljøsjef for Windows & Devices, forklarer ambisjonene:

"We wanted to do something that's different. I don't want the clean stuff. We wanted to push the bar. This plastic wasn't from a collection bin sitting on the beach. It was recovered out of a river. It's dirty. It was sitting there for six months, not three weeks."