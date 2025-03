Microsoft legger til mange gratis fordeler for Game Pass-abonnenter

HQ

Som du vet, Game Pass inkluderer alle nye spillutgivelser fra Microsoft, men også noen nye titler fra tredjepartsutviklere og utgivere, samt mange eldre spill. I dag er imidlertid free-to-play mer populært enn noen gang før med flere gigantiske titler - og disse er vanskelige å gi bort gratis fordi de er gratis.

Microsoft gjør derfor nå en satsing på free-to-play med såkalte perks for alle Game Pass Ultimate og PC Game Pass abonnenter. Fra og med denne uken er dette inkludert i abonnementet ditt:

Heroes of the Storm (PC) - Koble til Battle.net-kontoen din

I dette riket mellom riker er alt mulig - spill og lås opp 30 helter fra alle Blizzard Entertainments universer når vi ønsker deg velkommen til Nexus!

Naraka: Bladepoint (Cloud, Xbox og PC) - Bruk Xbox-profilen din for å logge inn

Lås opp alle helter, eksklusivt Xbox-hodeplagg og Phoenix Princess-pakken (Justina Gu).

Smite 2 (Xbox og PC) - Koble til kontoen din

Lås opp det eksklusive High Velocity Hecate-skinnet, fem guder (Ares, Anhur, Hecate, Hercules og Nemesis), OP-tittelen og GG Emote med Smite 2 Welcome Pack.

Finalen (Xbox Series S/X og PC) - Koble til Embark-ID-en din

Lås opp Stryker Grid Set, sponset av Ivada, med et komplett antrekk, tre våpenskinn, en amulett og en 25 % boost til Match XP. Spillerne låser også opp 500 Multibucks når de henter premien sin!

Dette fokuset på frynsegoder for free-to-play er tilsynelatende noe Microsoft har tenkt å fortsette med, og på Xbox Wire skriver de at vi allerede i april vil kunne se frem til gratis ekstrainnhold for :



Asphalt Legends Unite



Call of Duty: Warzone



Enlisted



War Thunder



Det minner oss også om at de allerede har fordeler for flere spill som er gratis å spille, inkludert Genshin Impact, League of Legends, Overwatch 2, og Valorant - bare for å nevne noen. Gå over til Xbox Wire for å lese mer om hvordan du kan kreve godbitene dine.