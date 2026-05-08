Microsoft lover at vi får se mer fra Project Helix senere i år

Microsoft har allerede diskutert Project Helix, sin neste generasjons Xbox-konsoll, ved flere anledninger. På torsdag var det nok en kort presentasjon, selv om den for det meste dekket informasjon vi allerede visste, og først og fremst var rettet mot utviklere.

Når det er sagt, vil vi se mer av konsollen i løpet av 2026. Det er i det minste det Jason Ronald, sjef for neste generasjons Xbox, lover, og skriver på X at de vil ha "mer å dele om Project Helix senere i år." Vi vet allerede at det vil være en Xbox Games Showcase 7. juni, men Microsoft deltar også vanligvis i Geoff Keighleys forskjellige arrangementer, Gamescom og The Game Awards (der de kunngjorde Xbox Series X).

De skal også arrangere sitt eget 25-årsjubileum for Xbox i november, noe som vil være den perfekte anledningen til å avsløre mer om fremtiden. I tillegg er det absolutt ikke umulig at de vil holde et eget arrangement for Project Helix - så det er mange muligheter til å vise frem denne tilsynelatende utrolig kraftige, men likevel rimelige, PC-lignende konsollen.