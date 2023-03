Microsoft lover flere Call of Duty ikke-eksklusivitetsavtaler i de kommende ukene

HQ

Etter den forrige avtalen mellom Microsoft og Nintendo, som lovet at dersom det planlagte oppkjøpet på 68,7 milliarder dollar av Activision Blizzard skulle godkjennes og gå gjennom at Call of Duty ville komme til Nintendos plattformer de neste ti årene, har en ny rapport avslørt at enda flere avtaler av denne typen er på vei.

Som en del av Microsofts bud for å få avtalen fullført og over de siste hindringene som noen få gjenværende handelsorganer (som Storbritannias Competition and Markets Authority) utgjør, sier Wall Street Journal at Microsoft forventes å nå ytterligere avtaler i løpet av de kommende ukene.

Når han spesifikt snakket med WSJ om denne saken, uttalte Microsoft-president Brad Smith ganske enkelt: "mer vil følge".

Det er ingen omtale av hvem disse avtalene vil bli signert med, og med tanke på at Sony og PlayStation ser ut til å gjøre alt de kan for å stoppe avtalen, vil det sannsynligvis ikke være med dem. Men uansett, hvem vil du se Microsoft signere en stor Call of Duty ikke-eksklusivitetsavtale med?