Microsoft, Nintendo og Sony presenterer nye sikkerhetsrammeverk for spill

De er kanskje konkurrenter på flere områder, men de er også kolleger som har mye med hverandre å gjøre, og onsdag kveld publiserte Microsoft, Nintendo og Sony et felles dokument som du kan lese i sin helhet ved å klikke på hvert selskaps navn.

Prosjektet startet i 2020 og har som mål å øke sikkerheten på nettet for spillere, noe de naturligvis kan gjøre bedre sammen. De skriver :

"Vi mener at spill er for alle, og vi streber etter å tilby opplevelser som er positive og morsomme for alle, spesielt for de yngste spillerne våre. Vi jobber for å oppnå dette ved å følge en tverrfaglig tilnærming, integrere avansert teknologi, forskningsdrevet innsikt, støttende samfunnsinnsats og dyktig menneskelig tilsyn."

De har laget et felles dokument med flere konkrete ideer og mål, blant annet å hjelpe hverandre med å holde oversikt over folk som ødelegger opplevelsen for andre eller er ubehagelige på nettet, slik at det ikke er like lett å bare bytte konsoll og fortsette som før. De skriver for eksempel at de vil "iverksette passende håndhevingstiltak for brudd, inkludert å begrense spillere fra å bruke tjenestene våre for dårlig oppførsel, med eskalerende restriksjoner for alvorlige eller gjentatte brudd."

Det faktum at Microsoft, Nintendo og Sony hjelper hverandre på denne måten, øker åpenbart sjansene for å opprettholde orden og sikkerhet på nettet, og vi krysser fingrene for at målene vil bli nådd. Hva synes du om denne felles innsatsen?