Microsoft og King Ice slipper Xbox-halskjede til 100,000 kroner

Om du trenger litt Xbox-swag i livet, men synes at t-skjorter er litt for tamt, samt at du har utrolig mye penger, så har Microsoft og smykkeprodusenten King Ice noe for deg. De har sammen lansert et halskjede til $10 000 (rundt 100,000 kroner). For den prislappen får du et smykke i solid gull komplett med diamanter og smaragder. Beskrivelsen lyder således:

"The Xbox logo has seen many iterations over its lifetime. The most recognizable being the sphere logo, introduced with the Xbox 360. As only King Ice can, we introduce a fully iced, 14K Solid Gold 3D sphere pendant complete with genuine diamonds and emeralds in the iconic "chasm" shape."

Surf over til denne linken for å bestille ditt eget og kanskje samtidig unne din partner en fin julegave? Men da må du skynde deg, for leveringstiden er på fire til seks uker ;)