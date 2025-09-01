Microsoft og Sony avslutter konsollkrigen på sosiale medier
Kontoene til Xbox og PlayStation bytter bannere og fremhever hverandres titler.
Eksklusivitetene er definitivt ikke hva de en gang var. Et av de heteste spillene for PlayStation akkurat nå er Microsofts Gears of War: Reloaded, og et av de heteste spillene for Xbox er Sonys Helldivers II.
Microsoft og Sony er klar over hvor viktig dette er, og har derfor laget et morsomt initiativ i sosiale medier for å markere denne nye epoken. PlayStation-banneret som brukes på X har for tiden Gears of War, mens Xbox-banneret er prydet med Helldivers II, noe Bluesky -brukeren Hazzadorgamin nå har påpekt.
De første rapportene tyder på at begge spillene også gjør stor suksess i sine nye hjem, så det virker sannsynlig at flere titler vil bli utgitt på samme måte i fremtiden. Det vil nok komme konsollkrigere i fremtiden også, men dette er unektelig den største spikeren i kista for den såkalte konsollkrigen på svært lang tid.