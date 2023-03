Microsoft øker innsatsen for å hjelpe indieutviklere med å portere titlene sine til Xbox

HQ

Det [email protected] initiativet har hjulpet indieutviklere med å lage prosjekter for Xbox-familien av konsoller og PC i mange år nå, men ettersom Microsoft fortsetter å posisjonere seg enda sterkere i spillindustrien, har teknologigiganten nå avduket sitt neste skritt for å hjelpe små utviklere med å bringe titlene sine til konsoller.

Dette kalles [email protected] Developer Acceleration Program, og tar sikte på å hjelpe uavhengige utviklere med å portere titlene sine til Xbox (og andre konsoller) ved å gi økonomisk hjelp til å kompensere for investeringen som er nødvendig for å opprette en port. For å legge til dette, vil programmet gi utviklere tilgang til månedlige webinarer der de kan chatte med team Xbox for å diskutere hvordan de bedre kan markedsføre tittelen sin, på toppen av å takle sertifiseringsprosesser og mer. Så til slutt vil programmet til og med inneholde en finansieringsmulighet for å hjelpe et utvalgt antall lovende utviklere med å lage en fungerende prototype for tittelen, med denne økonomiske bistanden som "ikke-gjenvinnbar".

Xbox håper at programmet vil fjerne langvarige inngangsbarrierer og vil normalisere ulike historier og karakterer i spill. Xbox har også uttalt at det vil søke å støtte skapere og utviklere fra minoriteter, LGBTQ + -samfunn og funksjonshemmede, da det ytterligere prioriterer tilgjengelighetsarbeidet.

Dette programmet kommer også som Xbox har feiret å hjelpe 100 nye indieutviklere med å kompensere for portingkostnadene, og hjelpe dem med å bringe prosjektene sine til Xbox og andre konsoller.