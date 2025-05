Microsoft øker prisene på Xbox-spill og konsoller

HQ

Microsoft hever prisene nok en gang. Hvis du trodde det bare var Nintendo som skulle legge lista høyt på $ 80-spill, kan du tro om igjen, ettersom det grønne laget nå har fulgt etter sammen med en rekke nye priser for maskinvare og tilbehør også.

I følge IGN har de nye prisene på konsoller og tilbehør blitt vedtatt fra i dag, 1. mai, og vil gjelde over hele verden, med unntak av prisene på hodesett. De går bare opp i USA og Canada.

En Xbox Series X vil nå koste 599 dollar sammenlignet med 499 dollar. En Xbox Series S med 1 TB lagringsplass vil nå koste $ 429 fra $ 349. Dette er bare et par av endringene, og du kan sjekke ut hele listen nedenfor.

"Vi forstår at disse endringene er utfordrende, og de ble gjort med nøye vurdering gitt markedsforholdene og de økende utviklingskostnadene," heter det i en uttalelse fra Microsoft. "Når vi ser fremover, fortsetter vi å fokusere på å tilby flere måter å spille flere spill på tvers av alle skjermer og sikre verdi for Xbox-spillere."

Førstepartsspill vil koste $ 80 fra høytiden, med Call of Duty som en sannsynlig frontløper for et spill som vil se en prisøkning. Det er usannsynlig at alt vil ende opp med en prislapp på $ 80, men det virker mer sannsynlig at dette kommer til å bli den nye normen for store utgivelser.