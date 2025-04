Microsoft ønsker å endre Windows' blå skjerm av død

HQ

Hvis du noen gang har hatt en PC med problemer, har du sikkert sett den blå dødsskjermen dukke opp i løpet av livet ditt. "PC-en din fikk et problem som den ikke kunne håndtere, og nå må den starte på nytt", står det der, med en surmaget grimase som gjør vondt verre, og en ubrukelig QR-kode som dukker opp i et kort øyeblikk før du ser PC-en slå seg av for å starte opp igjen.

Ifølge et blogginnlegg (via The Verge) kommer Microsoft til å endre utseendet på dødens blå skjerm i Windows 11. Den vil ikke lenger være blå, men i stedet velge et svart design, uten det rynkede ansiktet og QR-koden, ledsaget av forenklet tekst.

Windows Insiders kan prøve denne oppdateringen allerede nå, selv om de vil bli møtt med en grønn skjerm mens Microsoft bestemmer seg for om de vil bruke svart eller blått for fremtidig design. "Vi forhåndsviser et nytt, mer strømlinjeformet brukergrensesnitt for uventede omstarter som samsvarer bedre med Windows 11-designprinsippene og støtter vårt mål om å få brukerne tilbake til produktivitet så raskt som mulig," skriver Microsoft i blogginnlegget. "Vi har forenklet opplevelsen din samtidig som vi har bevart den tekniske informasjonen på skjermen."

Som med alle større endringer i Windows, kommer det til å være PC-brukere som er misfornøyde med dette, men over tid er det sannsynlig at det rynkede fjeset bare vil være et minne fra Windows-fortiden.

