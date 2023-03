Microsoft ønsker bringe Call of Duty til PlayStation 6

HQ

Det virker som om Microsoft og Sony er i nyhetene hver dag som følge av førstnevnte sitt ønske om å kjøpe Activision Blizzard og sistnevntes bekymringer om det. Vi har dekket dette mange ganger, men kan ikke stoppe helt siden et ferskt dokument fra Storbritannias Competition and Markets Authority (CMA) bemerker Microsoft ønsker å bringe Call of Duty til det vi foreløpig kaller PlayStation 6.

I den 10 år lange avtalen Microsoft har tilbydd Sony for å beholde Call of Duty på PlayStation-enheter står det: "Løsningen vil gjelde for alle Sony-konsoller (inkludert PlayStation 4, PlayStation 4 Pro og PlayStation 5) og eventuelle etterfølgende konsoller."

Dette har ikke endret Sonys holdning til saken, for selskapet prøver stadig nye ting for å stoppe oppkjøpet - inkludert å antyde at Microsoft kan gi ut en buggy-versjon av Call of Duty-spill på PlayStation for å få spillere til å miste troen på plattformen.

