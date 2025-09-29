Microsoft ønsket en lavere pris for ROG Xbox Ally

HQ

Da Asus og Microsoft kunngjorde lanseringsdatoen for de kommende Windows/Xbox-håndholdte ROG Xbox Ally og ROG Xbox Ally X, for litt over en måned siden, nevnte de ikke prislappen. I stedet ble dette avslørt på Tokyo Game Show i forrige uke.

Mange ble positivt overrasket over prisen med tanke på den ganske imponerende ytelsen, men faktum er at den kunne ha vært enda billigere. Lekket informasjon fra den amerikanske forhandleren Best Buy viste tidligere at enheten skulle koste 549,99 dollar for ROG Xbox Ally og 899,99 dollar for ROG Xbox Ally X.

De endelige prisene endte på henholdsvis 599,99 dollar og 999,99 dollar, så var den påståtte lekkasjen falsk? Nei, det ser ikke ut til det (takk Pure Xbox), den alltid pålitelige Tom Henderson fra Insider Gaming sier nå i en X-samtale at prisene ble bestemt i siste øyeblikk, og at målet var den lavere prislappen.

Microsoft selv ønsket ikke å sette en pris i august og siterte et "utfordrende" makroøkonomisk klima som årsaken til å vente. Det er imidlertid uklart om de lavere prisene også ville ha påvirket oss i Europa, ettersom innsideren eXtas1s lekket prisene våre i sommer - £499 / €599 for ROG Xbox Ally og £799 / €899 for ROG Xbox Ally X - noe som senere viste seg å være riktig. Dermed ser det ut til at det bare er amerikanske forbrukere som må betale mer.