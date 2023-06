Microsoft ønsket også å kjøpe Square Enix

HQ

Rettssaken mellom Activision Blizzard/Microsoft og Federal Trade Commission er gaven som fortsetter å gi for oss som er interesserte i hva som skjer i spillbransjen. Mandag fikk vi vite at Microsoft ønsket å kjøpe opp Bungie, IO Interactive og Sega (med flere), og disse ryktene er langt fra de eneste som har vist seg å stemme i disse dager.

Et sterkt redigert rettsdokument bekrefter at Microsoft også ønsket å kjøpe Final Fantasy-, Dragon Quest- og Kingdom Hearts-utgiveren Square Enix i 2019. Det amerikanske selskapet mente dette så seriøst at det til og med hadde et svært passende kodenavn for denne planen: "Project Phoenix".

Bakgrunnen for denne interessen var at Microsoft, i likhet med evalueringen av Sega, mente at et kjøp av Square Enix ville gi mer variasjon og dybde til både Xbox Series og Game Pass, samt virkelig styrke posisjonen på mobilmarkedet og i Asia.

Dette var før enda flere selskaper angivelig startet en budkrig om Square Enix og over to år før forlaget solgte sine vestlige studioer, Tomb Raider med mer til Embracer for en billig penge, så det hadde vært interessant å vite hvorfor Microsoft ikke kjøpte Square Enix i stedet for eller i tillegg til ZeniMax.