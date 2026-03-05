Microsoft patenterer system som kan la AI spille spill for deg

HQ

På vei inn i den skumle, usikre verdenen av kunstig intelligens og spill, ser det ut til at mange store selskaper utforsker ulike muligheter for å involvere teknologien i spillopplevelsene våre. Et nylig Microsoft-patent kan til og med la oss gi kontrolleren videre til AI, slik at den kan spille spillene våre for oss.

Patentet, som ble oppdaget av Tech4Gamers, heter STATE MANAGEMENT FOR VIDEO GAME HELP SESSIONS og beskriver flere scenarier der et popup-vindu under spillingen kan be spilleren om å la en AI-hjelper ta over for en stund. Enten spilleren prøver å slå en tøff sjef eller trenger hjelp til å finne en skatt, kan AI-ledsageren i teorien gjøre det for dem.

Det er også forklart metoder som kan gjøre det mulig for andre spillere å gå inn og være hjelperen, men disse metodene er bemerket som "ganske rudimentære" slik de står for øyeblikket. Microsoft ønsker i hovedsak å kutte ut mellommannen, der du kanskje ser på en wiki eller ser på en gjennomgang for å finne svaret på spillproblemene dine. I stedet kan du la noen andre eller en AI-ledsager hoppe direkte inn.

Fextralife kan føle en forstyrrelse i styrken over dette, og det har en sjanse til å gjøre spillere mye latere, men det kan tilby hjelp her og der for de som trenger det. Hva synes du om dette? Er dette patentet spillets svar på helikopteroppdragelse, eller et nyttig verktøy som vi trenger for fremtidige titler?