Microsoft: "Phil Spencer går ikke av med pensjon med det første"

I det generelle kaoset som rådet i går angående Microsofts enorme oppsigelser, som i stor grad rammet Xbox-ansatte, var det også mange rykter som sirkulerte. Blant annet kunne vi lese at Arkane Lyon hadde stoppet utviklingen av sitt Blade-spill, og at Phil Spencer ville si opp og forlate Xbox.

Men selv om mye av gårsdagens nyheter dessverre stemte, stemmer ikke alt, og de to eksemplene nevnt ovenfor stemmer tilsynelatende ikke. Arkane Lyon har bekreftet at de ikke ble berørt av permitteringene, og Microsofts kommunikasjonssjef, Frank Shaw, forklarer via sosiale medier at Spencer-ryktet er en fullstendig bløff.

The Verge har også fått en offisiell kommentar fra Microsofts sjef for Xbox-kommunikasjon, Kari Perez, som sier at Spencer vil fortsette sitt arbeid med å lede Microsofts spillinitiativer: "Phil går ikke av med pensjon med det første".