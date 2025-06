Microsoft: "Planen vår er å nå ut til så mange spillere som mulig"

HQ

Microsoft har vært svært raske med å forlate konseptet med eksklusive spill og i stedet lansere titlene sine for så mange formater som mulig, noe de ser ut til å ha blitt belønnet med i form av høyt salg, hvis man skal dømme etter hitlistene.

I et intervju med GamesRadar+ forklarer Xbox Game Studios-sjef Craig Duncan mer om hvordan de har tenkt at dette skal fungere, og hvorfor det er så viktig for Microsoft å ha Xbox Play Anywhere, noe som betyr at du skal kunne kjøpe et spill og deretter få tilgang til det uansett hvilken plattform du spiller på:

"Xbox-virksomheten er ganske unik i bransjen. Xbox er en plattform. Vi utgir noen av de største og mest spilte spillene på flere plattformer, og vi har Cloud Gaming, Game Pass og Xbox Play Anywhere. Planen vår er å fortsette å lage fantastiske spill og få dem til å nå ut til så mange spillere som mulig, uansett hvor de ønsker å spille."

Han sier også at Microsoft ønsker at så mange som mulig skal spille deres titler, med mål om at de skal være de beste å spille på Xbox :

"Vi vil at spillfranchisene våre skal være så store som mulig, samtidig som Xbox skal være det beste stedet å spille disse spillene. Og vår strategi om å nå ut til så mange spillere som mulig, uansett hvor de er, samtidig som vi gjør det sømløst å kjøpe et spill én gang og ha det spillbart på alle enheter, er bra for alle."

Tiden vil vise om dette er en god strategi, men de fleste vil nok være enige i at det er ganske praktisk å kunne kjøpe et spill og deretter nyte det uavhengig av plattform.