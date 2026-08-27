Microsoft presenterer funksjonen som lagrer dine gamle Xbox-spill

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Det har lenge vært snakk om at Microsoft skulle tilby et program som lar deg digitalisere dine gamle Xbox-spill på disk, helt tilbake til den aller første konsollen. På den måten vil de være med deg inn i fremtiden og forbli dine selv etter at diskstasjonene forsvinner.

Nå har dette programmet blitt fullstendig avslørt for medlemmer av Xbox Insiders-programmet. Foreløpig omfatter det ikke alle spill, men Jason Ronald (VP for Next Generation hos Xbox) skriver på Xbox Wire at det fra starten av i hovedsak dekker alt fra de to siste generasjonene:

«De fleste diskbaserte spillene til Xbox One og Xbox Series X støtter denne nye funksjonen. Spillere kan hente en digital lisens ved å sette en støttet disk inn i en Xbox One- eller Xbox Series X-konsoll og starte spillet.»

Når du har fullført prosessen, kan du nyte klassiske spill på alle enheter som støtter Xbox Play Anywhere, for eksempel PC, Asus ROG Xbox Ally og selvfølgelig ulike Xbox-konsoller, samt Xbox Cloud Gaming. Den platen med Dead Rising 3 eller Ryse: Son of Rome som du kjøpte ved lanseringen av Xbox One i 2013, vil derfor fortsatt kunne spilles på flere plattformer i fremtiden hvis du fullfører prosessen, og Ronald fortsetter:

«Når du har gjort krav på rettigheten, kan du oppleve fordelene ved digitale medier, inkludert Xbox Play Anywhere og Xbox Cloud Gaming der dette støttes, mens den fysiske platen din fortsetter å fungere akkurat som den alltid har gjort.»

Hva med spill fra den originale Xbox og Xbox 360? Ronald forklarer at tusenvis av spill vil støttes med en gang når tjenesten lanseres for Xbox Insiders 31. august (det tar ofte én til tre måneder med testing før funksjoner blir tilgjengelige for alle), men ikke alle. Imidlertid vil flere bli lagt til i fremtiden, så det ser ut til å være gode sjanser for at spillene dine vil fortsette å fungere langt inn i fremtiden, selv etter at fysiske plater er blitt en saga blott:

«Vi starter med tusenvis av titler, og vi vil fortsette å legge til flere etter hvert. Selv om ikke alle titler vil være tilgjengelige ved lanseringen, er dette et viktig skritt mot en fremtid der spillerne kan ha større tillit til at spillene de kjøper, vil forbli tilgjengelige i mange år fremover.»

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