Microsoft rapporterer Xbox-inntekter opp med 10%, til tross for fallende maskinvaresalg

Det ser ut til at Xboxs nye skifte til å være mer et programvareselskap enn et konsollselgende selskap kan ha vært riktig, ettersom de siste inntjeningstallene viser at Microsofts samlede spillinntekter steg med 10% i forrige kvartal.

Microsofts spilldivisjon tjente 5,5 milliarder dollar mellom april og juni i år, sammenlignet med 5 milliarder dollar året før. Dette til tross for at maskinvaresalget gikk ned med 22%. Salget av innhold og tjenester økte imidlertid med 13%.

I løpet av dette kvartalet ble Doom: The Dark Ages, The Elder Scrolls IV: Oblivion og South of Midnight lansert på Xbox, og flere førstepartsutgivelser kom til andre plattformer, og tredjepartsspill som Clair Obscur, som skapte hype rundt Game Pass: Expedition 33.

"Når det gjelder spill, har vi 500 millioner aktive brukere hver måned på tvers av plattformer og enheter", sa Microsofts administrerende direktør og styreformann Satya Nadella i en inntjeningssamtale (via Variety). "Vi er nå den største utgiveren på både Xbox og PlayStation dette kvartalet med vellykkede lanseringer av Forza Horizon 5 og The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ... Vi overgikk over 500 millioner timer med spillstrømming via skyen i år, og Game Pass årlige inntekter var nesten 5 milliarder dollar for første gang."

Xbox opplevde også masseoppsigelser nylig, med Microsoft som sa opp rundt 9000 ansatte totalt, ettersom selskapet i stor grad fortsetter sitt fokus på AI-baserte løsninger.