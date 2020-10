Microsoft ser på muligheten til å gjøre flere gamle spill bakoverkompatible

Du ser på Annonser

Over 600 titler fra Xbox og Xbox 360 er i dag spillbare på Xbox One, og alle disse pluss Xbox One-spillene er dessuten bakoverkompatible med Xbox Series S og X. Men mer er selvfølgelig bedre, og da Game Informer nylig intervjuet Xbox Director of Program Management Jason Ronald og lurte på om det er flere bakoverkompatible spill på vei, svarte han:

"It's definitely something that we're looking into, and I'll say 'Never say never'. But I will also say some of these games were designed before the idea of generational compatibility came into play. So, in some cases, we've run into some technical challenges, and in other cases, there's licensing challenges and whatnot. So, the team's definitely looking into it. I can't commit to anything here, but it's definitely something top of mind for us and something that we are investigating."

Bakoverkompatible spill får oppgraderinger med Xbox Series S og X, som auto-HDR, smidigere bildeoppdatering og raskere lastetider. Hvor viktig er bakoverkompatibilitet for deg?