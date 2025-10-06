Microsoft sier at de fortsatt jobber med sine "fremtidige førstepartskonsoller"

HQ

Det har ikke vært en god helg for Microsoft, som fortsatt er i ferd med å komme seg etter sjokkprisøkningen for Game Pass Ultimate, noe som ser ut til å være knyttet til tapte inntekter for Call of Duty-serien. Folk er rasende, og mange sier angivelig opp abonnementene sine i raskt tempo.

For å gjøre vondt verre, dukket det i helgen opp et nytt rykte fra en noe usikker kilde, men innholdet var så saftig at det spredte seg vidt. Blant annet ble det sagt at neste generasjon Xbox ville være i fare siden Microsoft internt hadde bestemt seg for å slutte å produsere konsoller.

Dette fikk Microsoft til å reagere. I en uttalelse til Windows Central gjorde de det klart at arbeidet med neste Xbox fortsetter :

"Vi investerer aktivt i våre fremtidige førstepartskonsoller og enheter designet, konstruert og bygget av Xbox. For mer informasjon, kan samfunnet gå tilbake til vår kunngjøring om avtale med AMD."

Og der har vi det. Dette betyr selvfølgelig ikke at planene ikke kan endres igjen i fremtiden, men helgens rykte ser ut til å være usant, og en ny Xbox er i horisonten.