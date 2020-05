Microsoft sier at Xbox Series X vil være tilgjengelig i flere land enn Xbox One ved lanseringen

Du ser på Annonser

Den norske lanseringen av Xbox One var ikke blant de beste, da konsollen ikke ble offisielt sluppet før lenge etter verdenspremieren, men man kunne fortsatt kjøpe i butikk via importer. Med tanke på virusutbruddet og alt negativt det har medført, har mange vært bekymret for lanseringen av Xbox Series X. Vil den virkelig slippes i Norge ved lanseringen?

Nylig deltok Xbox Frankrike-sjefen Ina Gelbert i et intervju hos Xboxygen, og der hadde hun beroligende beskjeder å komme med (oversatt av vår franske redaktør):

"We want the Xbox Series X to be available in more countries than the Xbox One at launch. I don't see any risk for France, in no way shape or form."

Hun ble også spurt om produksjonen var i gang, hvilket hun bekreftet.