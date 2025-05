Microsoft sier opp 6 000 ansatte i den største runden med nedbemanninger siden 2023

HQ

Det er alltid skremmende å måtte rapportere om oppsigelser i industrien, men sjelden er de så ødeleggende som når de foretas av en gigant som Microsoft. Vi husker fortsatt godt hvordan selskapet i 2023 sa opp 10 000 ansatte på tvers av sine ulike divisjoner. Siden den gang har det vært andre restruktureringer, men aldri av et slikt omfang, før i dag.

The Verge har rapportert om en ny runde med permitteringer i Satya Nadellas selskap som vil påvirke 6000 arbeidere. Selv om virkningen av denne runden med permitteringer ennå ikke er klar, forventes det at den vil påvirke forskjellige Microsoft-divisjoner og datterselskaper, spesielt LinkedIn. Den 30. april antydet Microsofts finansdirektør Amy Hood allerede at det ville bli noen justeringer, selv om vi ikke forestilte oss at det ville være i denne skalaen.

"Vi fortsetter å gjennomføre de organisatoriske endringene som er nødvendige for å posisjonere selskapet bedre for suksess i et dynamisk marked", sier Pete Wootton, talsmann for Microsoft.

I 2024 mistet Microsoft mer enn 2 500 stillinger bare i Xbox-spilldivisjonen, i tillegg til at flere utviklingsstudioer ble lagt ned. I tillegg ble det i år lansert en ny prestasjonsevalueringsmodell for selskapets ansatte, noe som også allerede har kostet flere hundre arbeidsplasser.