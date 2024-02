Microsoft sier Windows er det "svake punktet" i Asus ROG og Lenovo Legion Go

HQ

Det har versert flere rykter fra vanligvis ganske gode kilder om at Microsoft jobber med en bærbar Xbox, og i forrige uke gikk Xbox-sjef Phil Spencer selv ut i sosiale medier og skrev om en håndholdt Xbox. Så er den på vei?

I et fyldig intervju med The Verge sier Spencer: "Jeg er en stor fan av håndholdte. [Ler] Jeg er en stor fan, men jeg har ikke noe å kunngjøre."

Til tross for dette innrømmer Spencer at Windows for øyeblikket er det svake punktet på bærbare spill-PC-er som Asus ROG og Lenovo Legion Go, men Xbox-teamet jobber med Windows for å forbedre håndholdte PC-spill:

"Vi har virkelig noe å jobbe med. Et av de svake punktene i opplevelsen på en ROG eller Lenovo [Legion Go] er Windows. Hvordan Windows fungerer på kontrollerinngang bare på den typen DPI, på en mindre åtte- eller syv-tommers skjerm. Det er et viktig designpunkt som plattformteamet vårt jobber med sammen med Windows for å sikre at opplevelsen blir enda bedre."

Dette er absolutt ingen bekreftelse på at Microsoft kommer til å lansere en bærbar Xbox, men de bruker i hvert fall åpenbart ressurser på å gjøre Windows bedre for dette formålet, og Spencer innrømmer at han er en stor tilhenger av ideen. Dette, kombinert med alle ryktene, Spencers mistenkelige forkjærlighet for X-innlegg og det bekreftede faktum at vi får ny Xbox-maskinvare i år, er i det minste noe mer enn de vanlige lekkasjene fra en selverklært innsider.

Hva skal til for at du kjøper en bærbar Xbox?