Microsoft skal ha skrinlagt planene om en håndholdt Xbox-konsoll

HQ

Tidligere rykter om at Microsoft hadde skrotet planene for en dedikert håndholdt Xbox ser nå ut til å ha blitt bekreftet. Ifølge en rapport fra The Verge har utviklingen offisielt blitt stoppet internt, og fokuset har i stedet flyttet til håndholdte enheter fra tredjepartsprodusenter, i likhet med den nylig annonserte ROG Xbox Ally.

I tillegg ønsker selskapet å fokusere helt på å investere i programvare og partnerskap for å fremme Windows 11 for håndholdte enheter.

Dette strategiskiftet kan delvis forklares med konkurrentenes suksess, først og fremst Valve med SteamOS, som har blitt stadig mer populær og spredt seg utover Steam Deck.

Bruker du en håndholdt PC, og foretrekker du SteamOS eller Windows 11?